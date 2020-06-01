Ноутбук ASUS Zenbook UX431FA / i5-10210U / 8Gb / SSD 512Gb / Intel UHD Graphics / 14 FHD IPS / BT Cam /No OS / Голубой UX431FA-AM132 90NB0MB3-M05750
Артикул: 116436
57 695 руб.
Есть в наличии
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Описание
|Процессор:
|Intel Core i5 10210U (Comet Lake) 1.6 ГГц
|Количество ядер:
|4
|Кэш-память:
|6 МБ
|Оперативная память:
|8 ГБ DDR3-2133 МГц
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|Экран:
|14" (35.6 см) IPS (LED) Матовый
|Разрешение:
|1920x1080 Full HD
|Видеокарта:
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Intel UHD Graphics, 64 МБ
|Звук:
|Harman/Kardon
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|Накопитель:
|512 ГБ SSD, тип накопителя: SSD
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|Беспроводная связь:
|WiFi (802.11 b/g/n/ac) 2x2, Bluetooth 5.0
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|Порты:
|1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1 x USB Type-C, Line-out, Mic-in, HDMI
|Слоты расширения:
|Картридер SD
|Дополнительные устройства:
|Камера 1.0 Мп, Светодиодная подсветка клавиатуры, Fingerprint
|Устройства ввода:
|Клавиатура Windows, Тачпад
|
|Цвет:
|Голубой (Utopia Blue)
|Цвет клавиатуры:
|Голубой
|Материал корпуса:
|Алюминиевый сплав
|Материал крышки:
|Алюминиевый сплав
|Размеры корпуса:
|32.3 x 21.1 x 1.6 см
|Вес:
|1.390 кг
|Батарея:
|Литий-полимерная, емкость - 6000 мАч (до 11 ч)
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|Операционная система:
|Без ОС
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|Гарантия:
|1 год
|Партнам:
|90NB0MB3-M05750
- Аксессуары
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НовостиВсе новости
1 Июня 2020Office для дома и учёбы 2019
26 Марта 2020Закрытие самовывоза
10 Декабря 2019Покупайте ноутбук сразу с Windows!